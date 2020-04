03.04.2020 - Außenrückgabe der Stadtbibliothek wieder in Betrieb

Die Stadtbibliothek Neuss ermöglicht es allen Kundinnen und Kunden ab Montag, 6. April 2020, für ausgeliehene Medien wieder die Außenrückgabe zu nutzen. Bis auf Weiteres ist die Rückgabe montags von 7 bis 12 Uhr und dienstags bis freitags von 7 bis 17 Uhr wieder in Betrieb. An Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen, wie beispielsweise am Osterwochenende, ist eine Außenrückgabe weiterhin nicht möglich.

Bei der Nutzung der Außenrückgabe wird der Bibliotheksausweis benötigt. Die Rückgabe kann berührungsfrei bedient werden, Quittungen werden automatisch nach einer kurzen Bearbeitungszeit gedruckt. Der Rückgabevorgang kann nur einzeln genutzt werden. Kundinnen und Kunden werden gebeten, den erforderlichen Sicherheitsabstand zu den Mitmenschen einzuhalten und die dafür vorgesehenen Markierungen zu beachten.