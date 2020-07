Aufgrund einer massiven Schädigung muss am Samstag, 4. Juli 2020, eine Robinie im Innenstadtbereich in der Nähe des Landestheaters kurzfristig gefällt werden. Der Baum mit einem Durchmesser von circa 45 Zentimetern hatte sich in das Gleisprofil der dort verlaufenden Straßenbahnlinie geneigt. Nach einer Astentnahme muss der Baum nun gefällt werden.