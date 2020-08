03.08.2020 - Einkaufs- und Gastroführer online

Um das lokale Angebot an fair gehandelten Produkten bekannter zu machen, befindet sich ab sofort auf der Homepage der Stadt Neuss ein Einkaufs- und Gastroführer zu fair gehandelten Produkten in Neuss (https://www.neuss.de/leben/umwelt-und-gruen/fairtrade-town-neuss).

So können Interessierte online nachschauen, wo sie in Neuss fair gehandelte Produkte kaufen oder konsumieren können. Damit die Liste vervollständigt werden kann, bittet die Stadt Neuss alle Neusser Einzelhändler, Gastronomen sowie Bürgerinnen und Bürger um ihre Mithilfe: Wer fair gehandelte Produkte anbietet oder weiß, wo es fair gehandelte Produkte zu kaufen gibt, kann eine E-Mail mit Namen und Adresse unter dem Stichwort „Fairer Einkaufs- und Gastroführer“ an umwelt-stadtgruen@stadt.neuss.de senden.

Letztes Jahr feierte Neuss das zehnjährige Jubiläum als Fairtrade Town und bekam den Titel für weitere zwei Jahre verlängert. Die Stadt erhielt diesen Titel als eine der ersten in Deutschland für ihr Engagement zum Fairen Handel. Dabei müssen nachweislich mehrere Kriterien erfüllt werden: unter anderem ein lokales Angebot an fair gehandelten Produkten in Einzelhandelsgeschäften und Gastronomie; die Verwendung von Produkten aus fairem Handel in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchengemeinden; die Umsetzung von Bildungsaktivitäten zum Thema Fairer Handel und, dass in der Kommune Öffentlichkeitsarbeit zum Thema „Fairer Handel“ betrieben wird.

Die Neusser Eine-Welt-Initiative (NEWI e.V.) treibt diesen Prozess mit Unterstützung der Stadt Neuss auch im Bildungsbereich voran. Sie begleitet zum Beispiel die Auszeichnung von Fairtrade Schools (bisher zwei in Neuss) und KiTas (erste „faire“ KiTa in 2018 ausgezeichnet) und informiert über den fairen Handel auf dem Umweltmarkt und beim jährlichen Hansefest.