03.09.2020 - iPhone und iPad

Im Apple-Workshop in der Volkshochschule Neuss lernen Interessierte Tipps am Samstag, 12. September 2020. Ob E-Mails schreiben und empfangen, Fotos in Alben sortieren, Online Banking oder den Kalender mit der Familie synchronisieren - all dies können Apple-Nutzer unter Hilfestellung im Workshop lernen. Auch das Zusammenspiel mehrerer Geräte, wie iPad und iPhone, sowie Zubehör, wie Apple Watch oder Apple TV, werden erläutert. Der Workshop findet im Romaneum, Brückstraße 1, von 11.30 14.45 Uhr statt. Eine Anmeldung ist unter vhs-neuss.de oder über das Servicetelefon der Volkshochschule 02131-904151 möglich.