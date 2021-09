Das Bürgeramt der Stadt Neuss bleibt am Montag, 27. September 2021, geschlossen. An diesem Tag werden die notwendigen Nacharbeiten zur Bundestagswahl am Sonntag, 26. September 2021, erledigt. Ab Dienstag, 28. September 2021, hat das Bürgeramt wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

(Stand: 03.09.2021, Spa)