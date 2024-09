03.09.2024 - City-Trödelmarkt am Sonntag

In einen riesigen Flohmarkt verwandelt sich die Neusser Innenstadt am Sonntag, 8. September 2024. Von der Oberstraße ab Landestheater, über den Büchel bis zur Niederstraße, über Markt, Freithof, Münsterplatz, Konvent und Neustraße erwartet die Citybesucherinnen und Besucher am Muttertag ein Angebot von über 250 Händlerinnen und Händlern, die ihre „Schätzchen“ an die Frau und an den Mann bringen möchten. Angeboten wird ausschließlich "echter" Trödel, also gebrauchte Gegenstände wie Kleidung, Porzellan, Spielzeug, Schmuck und Antiquitäten. Da es sich ausschließlich um Gebrauchtwaren handelt, verbreitet dieser Flohmarkt, der in Neuss eine lange Tradition hat, einen typischen Charme. Organisiert wird der City-Trödelmarkt von der Firma Iven Märkte, unterstützt von Neuss Marketing. Los geht’s offiziell um 11 Uhr und dauert bis 18 Uhr. Auch für die Verpflegung der Besucher ist gesorgt.

Wer zu Hause noch schnell ausmisten und mitmachen möchte, kann sich noch kurzfristig einen Stand bei der Firma Iven sichern. Dies ist jedoch nur noch am Vorabend, Samstag, 7. September, um 17 Uhr vor Ort am Markt-Brunnen bei der Platzvergabe bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Iven GmbH möglich. Der Aufbau am Sonntag beginnt um 6 Uhr in der Frühe.