03.09.2024 - Stadtführung – Das historische Neuss

Es gibt viel, was Neuss zu bieten hat: 2.000 Jahre Geschichte von den Römern über die Franzosen bis in die Neuzeit, mittelalterliches Mauerwerk und bedeutende Baudenkmäler. Auf einem Rundgang durch den alten Stadtkern lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Stadtführung durch das historische Neus viel Wissenswertes über die kleinen und großen, vergangenen und gegenwärtigen Sehenswürdigkeiten kennen.

Diese Stadtführung am Samstag, 7. September 2024, von 16:30 Uhr bis 18 Uhr beinhaltet eine Innenbesichtigung des Quirinusmünsters, dem Wahrzeichen der Stadt Neuss, welches voraussichtlich ab Ende Mai für ein Jahr aufgrund von Bauarbeiten geschlossen wird. Die Teilnahme kostet 11 Euro. Karten sind in der Tourist Information Neuss oder online www.neuss-marketing.de/veranstaltungskalender erhältlich.