03.11.2020 - Musikschule wird im November geschlossen

Die Musikschule der Stadt Neuss wird aufgrund der am 2. November 2020 in Kraft getretenen Coronaschutzverordnung bis zum 30. November geschlossen. Schülerinnen und Schüler werden über die jeweiligen Lehrkräfte informiert, ob und wann alternativer Onlineunterricht angeboten werden kann. Aktuelle Informationen zur Umsetzung sind auch über die Homepage der Musikschule und den Facebook-Auftritt abrufbar.

Unklar ist zurzeit noch, ob und in welchen Fällen in den bestehenden über 40 Kooperationen der Musikschule mit allgemeinbildenden Schulen und Kitas unterrichtet werden darf. Die aktuelle Coronaschutzverordnung enthält hierzu keine eindeutigen Vorgaben, mit einer Präzisierung seitens der Landesregierung wird in den nächsten Tagen gerechnet.

„NRW ist neben Hessen und Sachsen das einzige Bundesland, das seine Musikschulen geschlossen hat. Wir sind sehr betrübt, hoffen aber, dass diese Maßnahme hilft, der Verbreitung des Virus entgegenzuwirken. Im Lockdown im Frühjahr hat unser hochengagiertes Kollegium aus dem Stand über 90 Prozent des Unterrichtes kurzfristig auf Onlineunterricht umstellen können. Die damals gemachten Erfahrungen kommen uns jetzt zu Gute.“, erklärt Holger Müller, Leiter der Musikschule der Stadt Neuss.





(Stand: 13.11.2020/Kro)