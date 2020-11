03.11.2020 - Neuer Wochenmarkt in Rosellen

Der neue Wochenmarkt in Rosellen startet am Donnerstag, 5. November 2020, auf dem Parkplatz am Kirmesplatz an der Rosellener Kirchstraße. Zukünftig sind an jedem Donnerstag von 7 bis 14 Uhr Obst und Gemüse, Blumen, Feinkost, Trockenfrüchte und Nüsse, Backwaren, Fleisch- und Wurstwaren, Käse sowie Kaffespezialtiäten erhältlich. Auf dem Parkplatz wurde im Juli 2019 eine Hol- und Bringzone zur Verbesserung der Schulwegsicherheit eingerichtet. Das Amt für Verkehrsangelegenheiten wird an den Marktagen vor Ort prüfen, ob es bei diesen Verkehrsströmen zu Konflikten mit dem Verkehr vom und zum Wochenmarkt kommt und falls nötig eingreifen.

