03.11.2023 - Neuss setzt ein Zeichen für Demenzsensibilität

Das „Lila Sofa“ des Netzwerks „Runder Tisch Demenz“ Neuss ist ab sofort bis Ende Januar 2024 im Foyer des Neusser Rathauses zu finden. Die Stadt Neuss und das Netzwerk wollen so gemeinsam ein Zeichen für Demenzsensibilität setzen. „Wir alle können Menschen mit Demenz am besten einbeziehen und ihnen helfen, wenn wir möglichst viel über ihre Erkrankung wissen und sensibel mit dem Thema umgehen. Darum geben wir dem ‚Lila Sofa‘ gerne den Raum im Rathaus“, so Bürgermeister Reiner Breuer, der die Gelegenheit nutzte, sich über das Thema Demenz und die Angebote des Netzwerks zu informieren.

Alle Interessierten sind zu den Öffnungszeiten des Rathauses eingeladen, auf dem Sofa Platz zu nehmen und über die Teilhabe von Menschen mit Demenz nachzudenken und zu sprechen. Neben dem Sofa sind Infomaterialien des Netzwerks zu finden und einmal pro Woche ist jemand aus dem Netzwerk vor Ort und beantwortet Fragen rund um das Thema Demenz. Die Termine hierfür werden zeitnah auf neuss.de veröffentlicht.

Das Netzwerk, das hinter der Kampagne „Lila Sofa“ steht, tritt in Neuss seit 2012 gemeinsam für die Inklusion von Menschen mit und ohne Demenz ein. Zu den Mitgliedern des Netzwerks zählen ProPflege – Selbsthilfenetzwerk, Caritasverband Rhein-Kreis-Neuss, Diakonie Rhein Kreis Neuss e.V., AWO Neuss e.V., Alzheimer-Gesellschaft im RKN, Memory Zentrum, Stadt Neuss und das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Düsseldorf.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (v.l.n.r.) Gudrun Jüttner, Seniorenbeauftragte der Stadt Neuss; Manfred Steiner vom Netzwerks „Runder Tisch Demenz“ und Bürgermeister Reiner Breuer.