03.12.2024 - Entwurfsvorstellung Platz an der Düsseldorfer Straße

Interessierte können sich am Mittwoch, 11. Dezember, über die Planung zum Platz an der Düsseldorfer Straße im Barbaraviertel informieren und ihre Anregungen einbringen. Die Beteiligungsveranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Einrichtung „Offene Tür Barbaraviertel –Dependance“ (Düsseldorfer Straße 80) und wird etwa zwei Stunden dauern.

Die Bürger*innen stehen bei dem Beteiligungsformat mit ihrer Expertise für ihr Viertel im Vordergrund. In verschiedenen Arbeitsphasen können interessierte Privatpersonen, Vereine und sonstige vor Ort Engagierte gemeinsam die vorgestellte Planung diskutieren.

Aufgeteilt nach Teilbereichen werden die Teilnehmenden um Anmerkungen und Hinweise zur Ausstattung des Platzes gebeten. Nach einer weiteren Bearbeitung soll der Entwurf dann in den politischen Gremien beschlossen werden.

Die Planung für den Platz an der Düsseldorfer Straße ist Teil des „Gestaltungskonzeptes für die Ortsmittelpunkte Erfttal, Grefrath und Barbaraviertel“, das am 27. September 2024 durch den Rat der Stadt Neuss beschlossen wurde. In der Folge wurde die Planung des Platzes an der Düsseldorfer Straße durch das Amt für Stadtplanung fortgeführt und konkretisiert.

Das Beteiligungsbotral kann über den nachfolgenden Link aufgerufen werden: Beteiligungsportal