04.02.2020 - Rekordergebnis bei „Jugend musiziert“ für die Musikschule Neuss

... bei der diesjährigen Regionalrunde des bundesweiten Musikwettbewerbs „Jugend musiziert“ am vergangenen Wochenende in Dormagen. Von den 44 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Musikschule kamen 33 mit ersten Preise nach Hause, erf erhielten zweite Preise, außerdem gab es einen dritten Preis. „Das ist Rekord in der Geschichte der Musikschule und das Ergebnis intensiver Vorbereitung des Musikschulteams“, so Holger Müller, Leiter der Musikschule der Stadt Neuss. „Alle sind den letzten Monaten musikalisch über sich hinausgewachsen. Ich gratuliere den Schülerinnen, Schülern und den beteiligten Lehrkräften ganz herzlich zu diesem tollen Erfolg.“

Einen ersten Platz erreichten: Rebecca Gondorf, Maximilian Lang, Jannes Hamacher, Halda Sophia Krüger; Frederica Mindé, Emma Glozbach, Paula Marie Catalan, Juna Shin, Jonas Püttmann, Max Jüngerkes, Henning Hamacher, Theresa Joel, Augustin Kollek, Ida Bauerfeind, Viet Nguyen, Yuchen Wang, Leonie Penner, Paul Penner, Joella Pliev, Liya Hanisch, Konstantin Janta, Linda Tönsjost, Konstantin Radu, Johannes Neuroth , Annika Yuko Becker, Matthias Neuroth, Oskar Willen, Lene Lingmann, Julius Päßler, Luis Schädlich, Allesandro Curto und Lukas Maxisch. Zweite Preise gingen an: Maja Galant, Maximilian Claßen, Maximilian Lang, Clara Andreas, Gesine Siebert, Johanna Andreas, Chiming Lin, Friedrich Bartels, Leon Li (der gleichzeitig zur Ensemblewertung Trompete in Klavier solo antrat und sich dort einen dritten Preis erspielte), Christoph Thönißen sowie Martin Thönißen.

Jugend musiziert findet seit 1963 jedes Jahr statt und ist der größte Musikwettbewerb weltweit. Seit Beginn haben mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen. Veranstaltet wird "Jugend musiziert" vom Deutschen Musikrat, die Schirmherrschaft hat der Bundespräsident. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert den Wettbewerb gemeinsam mit den Kommunen und den Sparkassen.