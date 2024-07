04.07.2024 - Endlosschleife, Würfel und mehr – Stadtspaziergang mit dem Museum

Noch bis zum 8. Juli 2024 bleibt das Haus am Obertor geschlossen. In der dreiwöchigen Schließung hat das Museum mehr als 1.400 Werke in das sanierte Depot zurückgeholt.

Dafür bietet das Museum jetzt eine kostenfreie Führung an der frischen Luft an: Unter dem Thema „Endlosschleife, Würfel und mehr. Ein Stadtspaziergang zur Skulptur im öffentlichen Raum“ geht es 60 Minuten zu ausgesuchten Skulpturen in der Neusser Innenstadt.

Konkret, abstrakt oder figurativ, aus Stahl, Beton oder Stein: Dieser Stadtspaziergang feiert die große Vielfalt der Skulptur im Neusser Stadtraum. Was verraten Form und Material etwa über Zeit und Kontext der Entstehung eines Kunstwerks, die Biografie der Stadt oder auch der jeweiligen Künstler*innen?

Startpunkt ist jeweils das Clemens Sels Museum Neuss.

Anmeldung und weitere Informationen über www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131 904141.