04.07.2024 - Stadtwerke-„Ferienkarte“ für Schülerinnen und Schüler

Pünktlich zum anstehenden Start der Sommerferien bieten die Stadtwerke Neuss in diesem Jahr wieder die beliebte „Ferienkarte“ für die Schwimmbäder an. Schülerinnen und Schüler zwischen 5 und 17 Jahren können in den kommenden Wochen damit für einmalig 24,50 Euro beliebig oft vom 8. Juli bis zum 20. August das Südbad und das Nordbad besuchen. Beim Erwerb sind der Name und das Geburtsdatum des Nutzers anzugeben. Bei der Ferienkarte gib es keine Zeitbegrenzung - sie gilt als Tageskarte. Der Verkauf startet morgen im Südbad und im Nordbad und ist auch nur dort möglich.

E Ticket vermeidet Schlange stehen

Gerade an heißen Sommertagen ist der Andrang zu den Stoßzeiten in den Neusser Schwimmbädern oft sehr hoch. Um lästiges Anstehen zu vermeiden, empfehlen die Stadtwerke neben dem Erwerb der Ferienkarte für Kinder und Jugendliche den Kauf ihrer E Tickets. Das E Ticket kann ausgedruckt werden oder direkt mit dem Smartphone an die Lesegeräte an den Drehkreuzen gehalten werden. Buchbar unter: www.kurse.stadtwerke-neuss.de

Hitzetarif im Südbad

Auch während der Ferien wird es im Südbad weiter den „Hitzetarif“ geben. Wenn 24 oder mehr Grad Celsius vorausgesagt sind, können alle Besucher für den 2-Stunden-Tarif den ganzen Tag im Bad bleiben. Alle Informationen zu den Neusser Schwimmbädern finden sich bei Bedarf täglich aktualisiert unter www.stadtwerkeneuss.de/baeder-eishalle .

WELLNEUSS löckt mit Sommer-Specials

Das WELLNEUSS, die Sauna-Landschaft der Stadtwerke Neuss in Reuschenberg, bietet pünktlich zum Ferienstart attraktive Sommer-Specials an. Beim „Sommer-Sonne-Tarif“ erhalten die Gäste von Montag bis Freitag beim Kauf einer Tageskarte eine Gutschrift im Wert von 5,00 Euro für die Gastronomie. Beim „Sommer-Mond-Tarif“ können die Gäste von Montag bis Freitag jeweils 19 Uhr für den Vorzugspreis von 26,00 Euro das WELLNEUSS besuchen. Die Angebote gelten auch für die Geldwertkarten-Inhaber.

