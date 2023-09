04.09.2023 - Offene Sprechstunde der VHS Neuss am Weltalphatag

Am Freitag, den 8. September 2023, ist Weltalphabetisierungstag. Der Tag erinnert jährlich an die Problematik des Analphabetismus. Die VHS Neuss bietet aus diesem Anlass eine offene Alpha-Sprechstunde für Erwachsene an, die Lesen und Schreiben lernen möchten. Eingeladen sind auch diejenigen, die jemanden kennen, der Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben hat. Hier berät die VHS Neuss: Wie gehe ich damit um, wenn ich jemanden kenne, der nicht oder nicht gut Lesen und Schreiben kann. Wie spreche ich die Person auf Hilfsangebote an? Wo und wie lernt man als Erwachsener Lesen und Schreiben? Und mit wem zusammen? Wer unterrichtet und wieviel kostet der Unterricht?



„Oft haben gerade die Menschen, die nicht gut Lesen und Schreiben können, keine guten Erinnerungen an die Schule,“ erklärt Dr. Marie Batzel, Direktorin der VHS Neuss. Deswegen sei es wichtig, genau darüber aufzuklären, wie so ein Kurs abläuft und dass in den Kursen ein angenehmes Lernklima herrscht, in dem sich niemand für die Dinge schämen muss, die er nicht kann, sich aber alle dabei unterstützen, besser zu werden. „Die Sorgen vor Lerndruck, Hausaufgabenstress und dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, sind oft Gründe, um keinen Kurs zu besuchen. Aber wer unsere Lehrkräfte kennt, unsere Räume sieht und das Miteinander im Unterricht erlebt, erfährt, dass Lesen und Schreiben zu lernen eine positive, motivierende und oft fröhliche Sache ist,“ beschreibt Marie Batzel den Unterricht. Um sich darüber zu informieren, findet die offene Sprechstunde statt. Anmeldungen sind am 08. September 2023 nicht notwendig. Wer aber vorab Informationsbedarf hat, kann sich bei der VHS melden.



„Seit zwei Jahren engagieren wir uns in einem ganz neuen Umfang für das Lesen und Schreiben Lernen von Erwachsenen. Das Geld dafür bekommen wir dank neuer Fördermöglichkeiten nach dem NRW-Weiterbildungsgesetz vom Land,“ erklärt Dr. Marie Batzel, Direktorin der VHS Neuss. „Unser Erfolg zeigt, wie wichtig diese Fördermöglichkeiten sind: in den vergangenen Monaten konnten wir unsere Beratungs- und Teilnehmendenzahlen vervielfachen.“ Zurzeit sind beinahe alle Kurse ausgebucht und das größte Problem der VHS ist es, qualifizierte Lehrkräfte zu finden, damit auch künftig alle Menschen, die sich entscheiden, Lesen und Schreiben zu lernen, dies auch in Neuss können.

Obwohl es heute mehr Verständnis in der Öffentlichkeit gibt, ist funktionaler Analphabetismus immer noch ein Tabuthema. Um das zu ändern, informiert und berät die VHS Neuss mit unterschiedlichen Kooperationspartnern und Netzwerken. Wie zum Beispiel mit einer Ausstellung im Neusser Sozialamt oder mit dem Alphamobil des Bundesverbands Alphabetisierung und Grundbildung e.V. Am 10. August 2023 führte die VHS Neuss gemeinsam mit dem Alphamobil eine Informationsveranstaltung im Eingangsbereich von Kaufland in Neuss durch. „Wir waren total überrascht über die große Resonanz“, schwärmt Volker Woschnik, der als Fachbereichsleiter der VHS die Aktion geplant hat. „Wir haben 203 Beratungsgespräche geführt. Viele Menschen sind von sich aus mit Fragen zum Thema auf uns zugekommen – so etwas haben wir in dieser Form noch nicht erlebt.“



Der Weltalphatag mit der offenen Sprechstunde ist eine weitere Aktion in Neuss, um diese wichtige Aufgabe der Grundbildung voranzubringen.

Informationen

8. September 2023, von 10 bis 12 Uhr

Nach dem Weltalphatag: immer mittwochs von 13 - 15 Uhr

Wo: Raum 1.22 in der VHS im RomaNEum, Brückstr. 1, 41460 Neuss

Telef. Beratung und weitere Termine vereinbart die VHS unter Tel.: 02131 90 41 63

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.vhs-neuss.de/lesen-und-schreiben.