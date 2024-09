04.09.2024 - Rund 37 Mio. Euro Investition in Neusser Schulen und Kindertagesstätten

Die Schulbusse sind wieder unterwegs, und die Schulen sowie Kindertagesstätten der Stadt Neuss füllen sich erneut mit Leben. Während viele Bürgerinnen und Bürger die Sommerferien an ihrem Lieblingsort verbrachten, liefen die Bautätigkeiten in den Bildungseinrichtungen der Stadt auf Hochtouren. Wer dachte, während der Sommerferien seien unsere Schulen und Kitas leer, der irrt gewaltig.

Die schulfreie Zeit wurde genutzt, um geplante Baumaßnahmen umzusetzen und weiterzuführen. Darüber hinaus konnten viele bereits begonnene Projekte fortgesetzt werden, um die festgelegten Fertigstellungstermine einzuhalten.

Insgesamt investiert die Stadt Neuss rund 37 Millionen Euro in die Verbesserung und den Ausbau ihrer Schulen und Kindertagesstätten. „Wir legen großen Wert auf eine moderne und kindgerechte Lernumgebung. Die Bautätigkeiten, die während der Sommerferien durchgeführt wurden, sind ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Ich danke allen Beteiligten in Stadtverwaltung und bei unserem städtischen Bauunternehmen, dass wir hier zügig voranschreiten“, erklärte Bürgermeister Reiner Breuer.

Die größte Investition in diesem Jahr war die Errichtung des Schulerweiterungsneubaus an der Karl-Kreiner-Schule. Dieser Neubau entspricht dem Passivhaus-Standard und wird mit modernen Technologien wie Wärmepumpen-Heizung und Geothermie (Erdwärme-Heizung) ausgestattet. Die Gesamtkosten für dieses zukunftsweisende Projekt belaufen sich auf 18,8 Millionen Euro.

Zusätzlich zur Karl-Kreiner-Schule wurden diverse Maßnahmen an weiteren Schulen und Kindertagesstätten durchgeführt. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Einzelmaßnahmen, die während der Sommerferien realisiert wurden:

Die in den Sommerferien begonnenen und fertig gestellten Baumaßnahmen belaufen sich auf rd. 460.000 €.

Die laufenden und in den Sommerferien abgeschlossenen Baumaßnahmen belaufen sich auf rd. 7.790.000 €.

Die in den Sommerferien laufenden und darüber hinaus weiter geführten Baumaßnahmen belaufen sich auf rd. 23.520.000 €.

Die Gesamtkosten der derzeit laufenden Maßnahmen an Neusser Schulen inkl. einer fertiggestellten Kita liegen somit zusammen bei rd. 37,0 Mio. €.

Im Einzelnen stellen sich die Maßnahmen wie folgt dar: PDF Dokument

