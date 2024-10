04.10.2024 - Doppelpack im Museum: Öffentliche Führung und Kinderworkshop bei freiem Eintritt

Sonntag ist Familientag! Dazu bietet das Clemens Sels Museum Neuss am kommenden Sonntag, 6. Oktober 2024, Programm für die ganze Familie an.

Im Kreativworkshop „Grenzenlose Fantasie“ tauchen Kinder ab sechs Jahren in die aufregende Welt der Kunst ein und entdecken die faszinierende Technik der Décalcomanie: magische Landschaften aus Farben und Formen entstehen und kein Kunstwerk gleicht dem anderen.

Für die Erwachsenen geht es auf eine kurzweilige Führung durch die Sammlung des Hauses. Dabei werden neue Schätze entdeckt und man erfährt spannende Hintergrundgeschichten zu Werken und Künstler*innen.

Der Kinder-Workshop dauert 90 Minuten und kostet sechs Euro, die 60-minütige Führung kostet vier Euro, der Eintritt ist - wie an jedem ersten Sonntag im Monat - frei! Eine Anmeldung über die Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41 ist erforderlich.