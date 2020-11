04.11.2020 - Live Online-Vortrag der VHS: Stern trifft Sonnensystem

Die VHS Neuss, Brückstraße 1, verlegt den für den 16. November 2020 geplanten Präsenz-Vortrag von Dr. Axel Tillemans wegen der pandemiebedingten Schließung ins Internet. Der Vortrag wird mittels Zoom am 16. November um 19.00 Uhr gestreamt. Eine Anmeldung für das entgeltfreie Online-Angebot ist erforderlich unter www.vhs-neuss.de.



Bereits vor 30 Jahren wies der Astronom Wilhelm Gliese darauf hin, dass sich der inzwischen nach ihm benannte Stern Gliese 710 auf die Sonne zubewegt. Mit den bis vor wenigen Jahren nur grob bekannten Positions- und Bewegungsdaten wurde sein nächster Abstand beim Vorbeiflug an der Sonne auf ein Lichtjahr berechnet. Die im September 2016 veröffentlichten hochpräzisen Daten der ESA-Sonde Gaia ergeben jetzt ein weitaus dramatischeres Bild: Den neuen Berechnungen zufolge wird Gliese 710 die Sonne in 1,281 Millionen Jahren in einem sehr geringen Abstand passieren.

Die gute Nachricht: Weder die Erdbahn noch die Bahnen der anderen Planeten werden von Gliese 710 wesentlich beeinflusst. Jedoch wird der Stern in die Kometenwolke unseres Sonnensystems eindringen und die Bahn von Millionen von Kometen verändern. Verteilt über einen Zeitraum von vier Millionen Jahren wird Gliese 710 etwa zehn Millionen Kometen ins innere Sonnensystem katapultieren.

