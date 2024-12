04.12.2024 - Beaver Dam Company bei den Internationalen Tanzwochen

Die Beaver Dam Company, beheimatet in Genf, hat sich vom Geheimtipp zur festen Größe der internationalen Tanzszene gemausert. Ihr künstlerischer Leiter Edouard Hue ist in erster Linie ein preisgekrönter Ausnahmetänzer, der seinen Körper in den Dienst der Vollkommenheit der Bewegung stellt. Als Darsteller geht er bei Choreographen wie Hofesh Shechter, Damien Jalet und Olivier Dubois bis ans Äußerste. Edouard Hue besticht mit seiner besonderen Ausdrucksweise und vermischt meisterhaft Virtuosität mit verschmitzter Spontaneität. Seine Choreographien fußen auf einem großen Erfahrungsschatz und zeichnen sich durch eine unverwechselbare persönliche Handschrift aus.

Trunken und ungestüm und mit repetitiven Clustern bringt die Beaver Dam Company die Choreographie „Dive“ von Edouard Hue auf die große Bühne des Rheinischen Landestheaters. „Dive“ versprüht elektrisierende Intimität und entfacht ein Feuerwerk der Emotionen. Auf ihrer großen „Dive“-Tournee macht die Beaver Dam Company zweimal Station in Deutschland: Neben Neuss gastiert die Company im Festspielhaus Baden-Baden.

Alle Informationen zum Programm sind zu finden im Internet unter kulturamt-neuss.de/tanzwochen.

Tickets:

Tickets sind erhältlich unter kulturamt-neuss.de, über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9 oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VRR inklusive :

Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (Beaver Dam Company: „Dive“ © Zoe Dumont).