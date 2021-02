05.02.2021 - VHS-Vortrag zur Deutschen Exilliteratur

Die Volkshochschule Neuss bietet am Donnerstag, 4. März 2021, einen Online-Vortrag zur Deutschen Exilliteratur an. Der ehemalige Leiter der Stadtbibliothek Neuss, Dr. Alwin Müller-Jerina, wird ab 17 Uhr via „Zoom“ dem Leben von Vicki Baum, Bertold Brecht, Alfred Döblin, Lion Feuchtwanger, Oskar Maria Graf, Irmgard Keun und der Familie Mann nachspüren und seinen Vortrag dabei durch Fotos und Originaldokumente veranschaulichen.

Das Jahr 1933 bildet eine tiefe Zäsur in der deutschen Geschichte. Politische Gegner, Juden und dem Regime nicht genehme Personen wurden rücksichtslos verfolgt, verhaftet oder zur Emigration gezwungen. Die Folgen des Reichstagsbrandes und die gut vorbereitete Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 in deutschen Universitäts- und Großstädten machten deutlich, was von der Kulturpolitik des zukünftigen Dritten Reiches zu erwarten war. Den Autorinnen und Autoren jener Zeit blieben aufgrund der schwierigen politischen Umstände nur zwei Möglichkeiten - Anpassung oder Emigration. Viele entschieden sich für die Emigration, so dass das literarische Schaffen während der Zeit des Nationalsozialismus hauptsächlich im Exil stattfand.

Die Veranstaltung ist entgeltfrei, eine vorherige Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erforderlich.



(Stand: 5. Februar 2021, Kro)