05.10.2020 - Fahrbahnsanierung in Schlicherum

Die Ortsdurchfahrt in Schlicherum wird in den Herbstferien saniert. In zwei Bauabschnitten erhält die St. Antoniusstraße eine neue Asphaltdeckschicht. Dafür wird die Straße zunächst abgefräst, Einbauten reguliert und abschließend asphaltiert.

Im ersten Abschnitt, vom 12. bis 16. Oktober 2020, wird zunächst das Teilstück von der K30 bis „Am Kapellchen“ saniert. Dabei sind die Zufahrten auf die St. Antoniusstraße von den Straßen „Im Harwisch“, Widdenhofstraße und „Am Kapellchen“ gesperrt. Die Buslinie 874 des BVR fährt während dieser Zeit über die St. Antoniusstraße, Hahnenstraße und den Ackerweg. Die Ersatzhaltestelle auf der St. Antoniusstraße wird vorverlegt und eine weitere Ersatzhaltestelle wird auf der Hahnenstraße eingerichtet.

In der zweiten Ferienwoche, vom 19. Oktober bis zum 24. Oktober 2020, erfolgt der zweite Bauabschnitt von „Am Kapellchen“ bis zum Ortsausgang. In dieser Zeit sind die Zufahrten auf die St. Antoniusstraße von den Straßen „Am Römerweg“ und Hahnenstraße gesperrt. Der Bus fährt dann über Ackerweg, Widdenhofstraße wieder zur St. Antoniusstraße. Während dieses Bauabschnittes wird die ursprüngliche Bushaltestelle "Widdenhofstraße" angefahren.

Für die Dauer der Sanierungsmaßnahme werden der Ackerweg und die Poller „Im Bettikumer Busch“ für den Anliegerverkehr geöffnet. Während der Bauabschnitte können die Anlieger der St. Antoniusstraße auf eigene Gefahr ihre Grundstücke anfahren, im Fahrbahnbereich gilt ein Halteverbot. Aus bautechnischen Gründen ist am Tag des Deckeneinbaus die St. Antoniusstraße nicht befahrbar. Anwohner werden gebeten, dies in Ihren Tagesablauf mit einzuplanen.

Die Bushaltestellen werden ebenfalls saniert. Informationen über eingerichtete Ersatzhaltestellen werden kurzfristig unter www.baustellenradar-neuss.de mitgeteilt.



(Stand 24.09.2020/Fi)