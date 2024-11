05.11.2024 - Informationsveranstaltung zu Grundwasserständen und Grundwassermanagement

Die Stadt Neuss informiert, am Mittwoch, 13. November 2024, 18 bis 20 Uhr, im Papst-Johannes Haus (Gladbacher Straße 505) über die aktuelle Grundwassersituation in Neuss und das Thema Grundwassermanagement.

Der Grundwasserstand in Neuss ist nach einer zwölfjährigen Phase niedriger Stände im Jahr 2024 stark angestiegen. Dies führte in Teilbereichen des Stadtgebietes, insbesondere in der Neusser Nordstadt, zu Wasserschäden an Gebäuden durch aufsteigendes Grundwasser. Im Rahmen der Informationsveranstaltung wird ein Sachverständiger des Baufachs über die Möglichkeiten einer nachträglichen Bauwerksabdichtung berichten und Mitarbeitende der Stadtverwaltung über die aktuelle Grundwassersituation und das Thema Grundwassermanagement informieren. Außerdem stehen Fachleute des Erftverbandes zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.