05.11.2024 - Kultur für Kinder: „Die Schöne und das Biest“

Im Rahmen der Theaterreihe „Kultur für Kinder“ zeigt am Sonntag, 10. November 2024, das Rheinische Landestheater seine neue Märchenproduktion „Die Schöne und das Biest“ um 11 Uhr und um 14 Uhr. Das bekannte französische Volksmärchen in einer Fassung von Dirk Schirdewahn richtet sich an Kinder ab sechs Jahren.

Belles Vater verirrt sich und landet in einem verzauberten Schloss, das trotz der gedeckten Tafel menschenleer zu sein scheint. Als er eine Rose für seine Tochter abbricht, erscheint ein angsteinflößendes Wesen, halb Mensch, halb Tier. Es ist das Biest. Nur unter der Bedingung, dass er seine Tochter zu ihm bringt, lässt das Biest den Vater am Leben und aus dem Schloss ziehen. Belle löst, um ihren Vater zu schützen, das Versprechen ein und zieht in das verwunschene Schloss. Schnell spürt sie, dass sich hinter dem angsteinflößenden Äußeren des Ungeheuers ein edles Wesen und ein schaurig-schönes Geheimnis verbirgt: ein grausamer Fluch, den nur Belles Liebe und Mut lösen können.

Das französische Volksmärchen von Belle ist eine der schönsten Geschichten über die Identitätsfindung einer jungen Frau, von der Kraft der Liebe – und erinnert daran, dass sich stets ein Blick hinter die Fassade lohnt.

Für die Ohrwürmer sorgt Musiker Timo Willecke, der das Märchen mit neu komponierten Stücken und Liedern bereichert. Zusammen mit der bewährt kindgerechten Ausstattung der Bühnen- und Kostümbildnerin Nina Wronka ist das Märchenerlebnis perfekt für die ganze Familie.

Rheinisches Landestheater Neuss

DIE SCHÖNE UND DAS BIEST

Märchen nach Jeanne Marie Leprince de Beaumont

In einer Fassung von Dirk Schirdewahn

Dauer: etwa 70 Minuten

Sonntag, 10. November 2024, 11 & 14 Uhr

Rheinisches Landestheater Neuss

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (© Christine Tritschler)