06.01.2025 - Umstellung von L-Gas auf H-Gas: Geräteanpassung beginnt am Montag

Ab Montag, 13. Januar 2025, beginnen die Stadtwerke Neuss sukzessive damit, alle noch verbliebenen Erdgasgeräte in Neuss umzurüsten, damit sie künftig mit H-Gas betrieben werden können. Das betrifft einen Großteil von Neuss mit rund 30.000 Geräten. Die Stadtteile Hoisten, Weckhoven, Speck/Wehl und Helpenstein wurden bereits 2021 umgestellt.

Da es sich um sehr viele Stadtteile handelt, gibt es drei Umstelltermine: Am 6. Mai, 17. Juni und am 29. Juli 2025. Der Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe GmbH (OGE), hat diese Schalttermine gemeinsam mit den Stadtwerken Neuss als lokalem Netzbetreiber festgelegt. Die Termine sind nicht veränderbar und hängen davon ab, an welchem Teil des Gasnetzes sich ein Haushalt befindet. Alle betroffenen Haushalte erhalten dazu drei Wochen vor ihrem individuellen Anpassungstermin ein entsprechendes Schreiben von den Stadtwerken Neuss. Die meisten Geräte werden vor den Schaltterminen umgerüstet, einige Geräte können aufgrund ihrer technischen Voraussetzungen jedoch erst kurz vor den Schaltterminen oder danach umgestellt werden.

„Weil der Schalttermin fest vorgegeben ist, ist es wichtig, dass die von uns beauftragten Fachfirmen Zutritt in die betroffenen Räumlichkeiten erhalten, um die Gasgeräte rechtzeitig anpassen zu können“, erklärt Stefan Körfer, Projektbeauftragter Erdgasumstellung bei den Stadtwerken Neuss.

Bereits im vergangenen Jahr haben zertifizierte Fachfirmen im Auftrag der Stadtwerke Neuss alle Gasgeräte in den betroffenen Stadtteilen erfasst – von der Gasheizung bis zum Gasherd. Sie haben dokumentiert, wie alt die Geräte sind, um welche Fabrikate es sich handelt und wie sie jeweils umgerüstet werden können. „In den allermeisten Fällen muss in den kommenden Wochen lediglich die Düse gewechselt oder der Brenner auf das neue Gas eingestellt werden“, so Stefan Körfer. „Lediglich bei Geräten, die oftmals älter als 30 Jahre sind, ist in wenigen Fällen ein Austausch erforderlich.“ Dieser ist über einen Fachhandwerksbetrieb möglich. Aber auch die Stadtwerke Neuss bieten über Heizungscontracting eine Lösung an, um die alte Heizung ohne Investitionskosten zu erneuern. „Gegen eine monatliche Servicepauschale bieten wir eine neue, energieeffiziente Heizung inklusive Installation, Service, Reparaturen und 15 Jahre Garantie über die gesamte Vertragslaufzeit an“, erläutert Roland Gilges, Bereichsleiter Energiedienstleistungen, das Prinzip.

Weitere Informationen zur Erdgasumstellung in Neuss sind im Internet abrufbar unter www.stadtwerke-neuss.de/erdgasumstellung.

Informationen zum Heizungscontracting der Stadtwerke gibt es unter https://www.stadtwerke-neuss.de/energie-wasser/waerme-contracting

Herausgeber:

Stadtwerke Neuss

41414 Neuss

Ihre Ansprechpartnerin

Alexandra Hartig

stellv. Pressesprecherin

E-Mail: presse@stadtwerke-neuss.de

