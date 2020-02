06.02.2020 - Lesebär inklusiv

Die Stadtbibliothek Neuss lädt am Mittwoch, 12. Februar 2020, um 15 Uhr zu Veranstaltung „Lesebär inklusiv“ ein. In dem Bilderbuchkino ohne Worte wird das Buch „Der große Hund“ von Béatrice Rodriguez vorgestellt.

Ein kleiner Junge, der seinen Schulweg ganz allein gehen muss, geht ihn mit bangem Herzen. Doch dann wartet am Schultor ein großer Hund auf den Kleinen, der ihm nicht mehr von der Seite weichen will. Wie ihm der Vierbeiner dabei hilft schneller groß zu werden, erzählt dieses Buch - ganz ohne Worte - mit musikalischer Untermalung. Der Eintritt frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.