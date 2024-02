06.02.2024 - Keine geänderte Müllabfuhr an den Karnevalstagen

In diesem Jahr gibt es wegen des Rosenmontags keine Verschiebung der Müllabfuhr. Die AWL arbeitet ganz normal. Das heißt, die Restmüll-, Bio- und Altpapiertonnen werden in der kommenden Woche wie gewohnt geleert. Die genauen Leerungstermine können in der Abfallinfo 2024 nachgelesen werden. Das Kundenzentrum der AWL ist am Rosenmontag auch wie üblich erreichbar bzw. geöffnet. Lediglich am Donnerstag, 08. Februar 2024 (Altweiber), schließt das Kundenzentrum bereits um 12 Uhr. Am Freitag ist es zu den üblichen Öffnungszeiten wieder erreichbar.

Weitere Informationen zur Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH stehen im Internet unter www.awl-neuss.de bereit.