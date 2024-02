06.02.2024 - Mitsing-Konzert auf Englisch

Zu einem Mitsing-Konzert in englischer Sprache lädt die Volkshochschule Neuss am Freitag, 1. März 2024, um 19 Uhr ein. Ralf Küntges und Jörg Hallmann entführen das Publikum musikalisch in die Welt der goldenen Oldies. Gesungen werden unter anderem Hits von Elvis Presley, Chuck Berry, Johnny Cash und Eddie Cochran. Texte zum Mitsingen gibt es vor Ort. Das Teilnahmeentgelt beträgt 21,60 Euro. Eine Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erforderlich.