06.03.2020 - Der Frühling kommt

Das Kammerkonzert „Der Frühling kommt“ präsentiert die Musikschule der Stadt Neuss am Dienstag, 10. März 2020, 19 Uhr. Im Pauline-Sels-Saal des Romaneums, Brückstraße 1, spielen Wolf Burbat (Klarinette), Ruth-Maria Kosow (Viola) und Arthur Jogerst (Klavier). Für diese ungewöhnliche Besetzung gibt es nur wenige Originalkompositionen. Das Trio spielt deshalb außer den für diese Besetzung komponierten Werken auch selbst erstellte Bearbeitungen. Das Konzert beginnt mit dem Trio Es-Dur KV 498 „Kegelstatt-Trio“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Mit diesem Stück hat Mozart, der die Klarinette sehr liebte, die Besetzung Klarinette-Viola-Klavier „erfunden“ – wie man annimmt, auf der Kegelbahn! Es folgt das ursprünglich mit Violoncello vorgesehene Trio a-moll op. 40 des fast vergessenen österreichischen Komponisten Carl Frühling, ein Meisterwerk der Spätromantik, und schließlich von Felix Mendelssohn-Bartholdy das Konzertstück f-moll op. 113, das er für Klarinette, Bassetthorn und Klavier geschrieben hat. Der Eintritt ist frei.

Wolf Burbat studierte Flöte an der Abteilung Münster der Musikhochschule Detmold. Er war als Jazzmusiker aktiv, hatte mit eigenen Gruppen eine rege Konzerttätigkeit und war Professor für Jazztheorie und -ensemble an der Universität der Künste in Berlin und an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Seit seiner Pensionierung beschäftigt er sich intensiv mit der Klarinette und spielt in verschiedenen Orchestern und Kammermusikgruppen. Ruth-Maria Kosow studierte am Standort Wuppertal der Musikhochschule Köln Violine und Viola und ist seit 2000 als Lehrerin an der Musikschule Neuss beschäftigt. Neben der Klassik interessiert sie sich für Folkmusik und war von Westkanada bis Israel mit verschiedenen Orchestern unterwegs. Arthur Jogerst ist Toningenieur an der Folkwang Universität der Künste. Im Rahmen seines Studiums der Ton- & Bildtechnik an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf studierte er Klavier bei Prof. Georg Friedrich Schenck. Er war Pianist in verschiedenen Kammermusikgruppen sowie dem Salon-Ensemble „Art4U“.