06.09.2024 - Bauarbeiten Grüner Weg auf der Zielgeraden

Die Bauarbeiten auf dem Grünen Weg gehen in die finale Phase. Ab Donnerstag, 12. September 2024, werden die Ortsfahrbahnen des Berghäuschensweg in Fahrtrichtung Innenstadt im Kreuzungsbereich Grüner Weg asphaltiert. Nach Abschluss der Asphaltarbeiten wird die Kreuzung Berghäuschensweg / Grüner Weg voraussichtlich ab Montag, 16. September 2024, endgültig für den Verkehr freigegeben.

Zeitgleich beginnt der Umbau der Einmündung des Grünen Wegs in die Kölner Straße. Hierfür wird der Einmündungsbereich ab Montag, 16. September 2024, voll gesperrt. Der Verkehr kann jederzeit über die Kölner Straße an der Baustelle vorbeifließen. Hier werden die Arbeiten voraussichtlich bis Mitte Oktober dauern. Als letzte Maßnahme werden im Anschluss die Fahrbahnen an den Bushaltestellen auf dem Grünen Weg mit einer halbstarren Decke versehen.