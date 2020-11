06.11.2020 - Hölderlin-Vortrag bei der VHS Neuss jetzt als Online-Angebot

Die Volkshochschule Neuss verlegt den für den 25. November 2020 geplanten Präsenz-Vortrag aus Anlass von Friedrich Hölderlins 250. Geburtstag wegen der pandemiebedingten Schließung ins Internet.



Der Vortrag von Dr. Nikolaus Schneider wird am Mittwoch, 25. November 2020, um 18.30 Uhr in der vhs.cloud online gehalten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte melden sich bitte zunächst bei der VHS unter www.vhs-neuss.de an. Im Anschluss ist noch eine Registrierung in der vhs.cloud notwendig.

Dr. Nikolaus Schneider beschäftigt sich insbesondere mit Hölderlins origineller Sprachkunst. Der Dichter (1770-1843) stand schon zu Lebzeiten und steht noch heute im Schatten der Klassiker Goethe und Schiller. Dabei verfügte er über eine besonders originelle Sprachkraft und hatte wie kaum ein Zeitgenosse die Fähigkeit, antike griechische Mythologie und Verskunst wieder zu beleben. Sein Lebenslauf kann als tragisch bezeichnet werden: die heimliche Liebe zu Susette Gontard, deren Kinder er als Hauslehrer unterrichtete, stürzte ihn in eine tiefe Krise. Seit 1807 konnte er, gezeichnet von einer schweren psychischen Erkrankung, kein eigenständiges Leben mehr führen und wohnte in Obhut des Tübinger Schreiners Zimmer in einem Turm am Neckar - 36 Jahre lang.

