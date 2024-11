06.11.2024 - Neupflanzungen auf Neusser Südfriedhof

Die Stadt Neuss möchte interessierten Bürger*innen die Entwürfe für die Neupflanzungen und Umgestaltung auf dem Südfriedhof in Reuschenberg vorstellen. Dazu lädt sie für Dienstag, 12. November 2024, 18:30 Uhr in die Mensa der Gesamtschule an der Erft (Aurinstraße 59) ein. Auch der weitere Zeitplan wird während der Veranstaltung erläutert und die Teilnehmenden erhalten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Hinweise zu geben.

Die Umgestaltung erfolgt vor dem Hintergrund der Baumfällungen im Frühjahr, die von der Firma Amprion veranlasst wurden. Sie waren erforderlich, damit die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zur neuen Höchstspannungsfreileitung zwischen Osterath und Weißenthurm, die auch über Neusser Stadtgebiet führt, gewährleistet sind. Bei den Neupflanzungen dürfen nur Pflanzen, Bäume und Gehölze verwendet werden, die nicht in den Sicherheitsbereich ragen werden.