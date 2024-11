06.11.2024 - Schulausschuss tagt am Dienstag

Die nächste Sitzung des Schulausschusses findet am Dienstag, 12. November 2024, ab 17 Uhr, im Ratssaal (E.260) des Neusser Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte zum Startchancenprogramm sowie zum Sachstand der Digitalisierung an Neusser Schulen. Außerdem berät der Ausschuss über das Projekt "SpoSpiTo-Bewegungsspaß" an Neusser Grundschulen.

Die Sitzung wird durch den Ausschussvorsitzenden Ralph-Erich Hildebrandt geleitet. Interessierte Bürger*innen sind herzlich zum Besuch der öffentlichen Sitzung eingeladen. Die Sitzungsunterlagen können im Bürgerinfoportal heruntergeladen werden.