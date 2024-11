06.11.2024 - Tastentanz – Klavierkonzert mit Tanz

Es ist bekannt, dass das Klavier nicht nur ein selbstbewusstes Soloinstrument, sondern auch ein gefragtes Begleitinstrument für viele andere Instrumente ist. Ob das Klavier auch ein guter Tanzpartner ist, werden die Schüler*innen der Musikschule der Stadt Neuss zusammen mit der Ballettschule "Düsseldorf Ballett - Alexandra Yust" herausfinden. Denn am Donnerstag, 21. November 2024 findet um 19 Uhr die Aufführung unter dem Namen Tastentanz im RomaNEum (Brückstraße 1) statt. Der Eintritt ist frei.

In vielen musikalischen Genres spielt das Klavier eine zentrale Rolle, sei es in der klassischen Musik, im Jazz oder in der Popmusik. Im Tastentanz-Projekt werden die Schüler*innen nicht nur die musikalischen Aspekte des Klaviers erkunden, sondern auch, wie die Musik in Bewegung übersetzt werden kann. Durch gemeinsame Proben haben die Schüler*innen die Verbindung zwischen Musik und Tanz bereits erforscht. Sie haben gelernt, wie rhythmische Elemente und melodische Strukturen des Klaviers die Bewegungen der Tänzer*innen inspirieren und unterstützen können. Dabei entsteht ein einzigartiger Dialog zwischen den beiden Kunstformen, der sowohl die musikalischen als auch die tänzerischen Fähigkeiten der Beteiligten herausfordert und fördert.