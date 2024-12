06.12.2024 - Rat der Stadt Neuss tagt am Freitag

Am Freitag, den 13. Dezember 2024, findet die nächste Sitzung des Rates der Stadt Neuss statt. Die öffentliche Sitzung, die von Bürgermeister Reiner Breuer geleitet wird, beginnt um 16 Uhr im Ratssaal des Rathauses (Markt 2, Raum E.260). Im Mittelpunkt der Sitzung steht die von den Haushaltsreden der Fraktionsspitzen flankierte Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs für das Jahr 2025. Die Sitzung wird wie immer auch im Audio-Livestream auf Neuss.de übertragen.

Neben den Haushaltsberatungen und dem Erlass einer Haushaltssatzung stehen auch stadtplanerische Projekte im Fokus der Sitzung. Neben Bebauungsplänen für die Lüttenglehner Straße in Grefrath und das St. Konradquartier in Gnadental wird über den Radweglückenschluss an der Bonner Straße entschieden.

In Vorbereitung auf die Landesgartenschau Neuss 2026 beschließt der Rat unter anderem über die Einführung eines Kombitickets für den öffentlichen Nahverkehr und die Ausweitung des ÖPNV-Angebots. Darüber hinaus wird ein Beschluss zur Förderung ehrenamtlicher Einsatzkräfte der Feuerwehr erwartet.

Bürger*innen haben im Rahmen der Einwohner*innenfragestunde die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an den Bürgermeister, bzw. die Verwaltung zu richten.

Die öffentlichen Sitzungsunterlagen stehen im Ratsinformationsportal auf Neuss.de zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass das Parkhaus Rathausgarage aufgrund von Sanierungsarbeiten bis auf Weiteres geschlossen ist.

Anreise per ÖPNV

Straßenbahnlinie 709: Haltestelle Rathaus (Fußweg 1 min): Haltestelle „Markt“

Anreise per PKW

Bei Anreise mit dem PKW stehen Ihnen in Echtzeit aktuelle Verfügbarkeiten von Parkmöglichkeiten, einschließlich Öffnungszeiten in der Neusser Innenstadt unter neuss.de/parkinfo zur Verfügung.