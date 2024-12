06.12.2024 - Weihnachten in der Kreuzkirche

In gewohnter Tradition präsentieren auch in diesem Jahr wieder junge Talente aus dem Streicherfachbereich der Musikschule der Stadt Neuss am 12. Dezember 2024 um 19 Uhr ein stimmungsvolles, bunt gemischtes Programm und schaffen solistisch und kammermusikalisch vorweihnachtliche Atmosphäre. Neu ist in diesem Jahr der Konzertort, zum ersten Mal ist der Streicherfachbereich zu Gast in der Kreuzkirche, Artur-Platz-Weg 2, Neuss Gnadental und lässt dort weihnachtliche Musik erklingen. Der Eintritt ist frei.