07.01.2025 - Spendenübergabe für das Übergangswohnheim am Berghäuschensweg

Die Stadt Neuss freut sich über die engagierte Unterstützung für das Übergangswohnheim am Berghäuschensweg. Bärbel Edith Kohler und der Lions Club Neuss-Rosengarten haben gemeinsam Spenden für eine familiengerechte Ausstattung des Gemeinschaftsraums im Erweiterungsbau der Einrichtung überreicht. Diese Initiative steht unter dem Motto „Neusser helfen Neu-Neussern“ und soll einen positiven Beitrag zur Lebensqualität der Bewohner*innen leisten.

Bärbel Edith Kohler organisiert seit mehreren Jahren erfolgreich einen Weihnachtsmarktstand, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. In diesem Jahr entschied sie sich gemeinsam mit dem Sozialdezernenten der Stadt Neuss, Holger Lachmann, dafür, den Ausbau des Gemeinschaftsraums im neuen Erweiterungsbau der Unterkunft zu unterstützen. Der Bau, der bis zu 72 Personen beherbergen soll, wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 fertiggestellt.

Auch der Lions Club Neuss-Rosengarten beteiligte sich an der Initiative. Der Club, bekannt für seine Spendenaktionen in Verbindung mit Konzerten und Veranstaltungen, setzt sich für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Neuss ein. „Wir freuen uns sehr, die Initiative „Neusser helfen Neu-Neussern“ unterstützen zu können. Die Spenden unserer Mitglieder und Gäste sind im neuen Spielezimmer der Unterkunft sehr gut angelegt“, so Dr. Doris Kurscheid-Reich, Präsidentin des Lions Club Neuss-Rosengarten.

