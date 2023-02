08.02.2023 - Theaterreihe „Kultur für Kinder“: Lunaris – Ein Weltraummärchen

Im Rahmen der Theaterreihe „Kultur für Kinder“ sind am Sonntag, 12. Februar 2023, die United Puppets zu Gast in Neuss. Im Rheinischen Landestheater Neuss, Oberstraße 95, wird das Familientheaterstück „Lunaris – Ein Weltraummärchen“ um 11 Uhr und um 14 Uhr gespielt.

Die Inszenierung nach Motiven von Jules Verne, Georges Méliès und Antoine de Saint-Exupéry erzählt das Weltraummärchen in einer Mischung aus Schauspiel, digitalen Medien und Schattentheater. Es richtet sich an Kinder im Alter von 4 bis 9 Jahren. Es ist die fantastische Geschichte eines Jungen, der sich Tag für Tag allein in seinem Kinderzimmer vom Bildschirm aus durch die Welt klickt. Als er sich jedoch eines Tages mit seinem alten Flugzeug bei einer Spritztour übernimmt, endet er plötzlich mit einer Bruchlandung auf dem Mond. Nur ist er nicht allein dort. Wer ist das da bei ihm? Ein Freund, ein Gegner? Was ist sein Plan? Schritt für Schritt testen beide aus, wie viel Platz jeder beanspruchen kann, welche Rechte einer hat, wohin sich der andere vorwagen darf. Als die Sonne untergeht und das Licht auf dem Mond erlischt, ist es besser, gemeinsam die Nacht zu überstehen.

Mit der spannenden Begegnung zweier Wesen aus unterschiedlichen Welten erzählen die United Puppets die Geschichte einer unerwarteten Freundschaft: Die Geschichte von Philipp und Mipmop.

Karten sind im Vorverkauf für 8 Euro zuzüglich Service- bzw. Vorverkaufsgebühren bei der Tourist Information Neuss, bei Platten Schmidt, dem Rheinischen Landestheater sowie online über westticket.de erhältlich. Für Kurzentschlossene gibt es jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellungen ggf. noch Resttickets an der Tageskasse.

Die Theaterreihe Kultur für Kinder umfasst sechs Veranstaltungen und ist auch in einem Abonnement für 42 Euro erhältlich. Bestellt werden können Abos per E-Mail unter kfk@stadt.neuss.de.

„Kultur für Kinder“ ist eine Kooperation zwischen dem Kulturamt der Stadt Neuss und dem Rheinischem Landestheater. Weitere Informationen zur Kindertheaterreihe unter www.kulturfuerkinder-neuss.de.

Das Stück „Lunaris“ wird gefördert vom NRW KULTURsekretariat Wuppertal und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Lunaris, United Puppets, Foto: Katharina Barth)