07.04.2021 - Neue Seniorenbeauftragte

Die Stadt Neuss hat mit Gudrun Jüttner und Yvonne Kilian jetzt neue Seniorenbeauftragte bestellt. Sie sind Ansprechpartnerinnen für Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige und koordinieren Seniorenangelegenheiten. Yvonne Kilian berät trägerunabhängig Seniorinnen und Senioren, die sich auf die Situation der eigenen Pflegebedürftigkeit vorbereiten wollen oder bei denen diese bereits eingetreten ist. Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ werden die Betroffenen unterstützt, damit sie möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben und ihren Alltag möglichst selbständig bewältigen können. Als Seniorenbeauftragte berät sie über Unterstützungsmöglichkeiten und deren Finanzierung und stellt den Kontakt zu den zuständigen Behörden und sozialen Diensten her. Gudrum Jüttner koordiniert die Netzwerk- und Quartiersarbeit in der Stadt Neuss.

Im Rahmen dieser Tätigkeit ist sie auch für die Lotsenpunkte vor Ort verantwortlich und Ansprechpartnerin für Seniorinnen und Senioren in Neuss. Zudem ist sie Ansprechpartnerin für Netzwerke und Vereine sowie die Freien Träger und die Wohnungswirtschaft in der Stadt Neuss. In diesem Rahmen fördert und vertritt sie die Anliegen von Seniorinnen und Senioren und wirkt als Seniorenbeauftragte an diversen Veranstaltungen mit.





(Stand: 07.04.2021, Fi)