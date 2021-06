07.06.2021 - Erzähl‘ mir mehr…! - Digitale Kurzführung

Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz nimmt die Besucherinnen und Besucher im Rahmen eines Zoom-Meetings am Donnerstag, 10. Juni 2021, um 13 Uhr für eine halbe Stunde mit durch die aktuelle Studioausstellung „Erzähl‘ mir mehr…! Zeugnisse jüdischen Lebens in Neuss“.

Anlässlich des Jubiläums »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« widmet sich das Clemens Sels Museum Neuss vom 27. Mai bis 15. August 2021 der Begegnung mit dem jüdischen Leben in Neuss. Dabei werden Judaika aus der eigenen Sammlung wie beispielsweise ein Sederteller, ein Kidduschbecher oder ein Jad präsentiert und durch private Leihgaben wie etwa einem Chanukkaleuchter ergänzt.

Jedes der vorgestellten Objekte wird dabei von einer Patin oder einem Paten in einem kurzen Film vorgestellt. Die in Kooperation mit der Produktionsfirma Draw-A-Change entstanden Clips veranschaulichen, welche Bedeutung der jeweilige Gegenstand in der Ausübung des Glaubens spielt.

Interessierte können den Link zur Teilnahme an dem Zoom-Meeting über den Kalender der Homepage des Museums unter https://clemens-sels-museum-neuss.de/kalender abrufen.



(Stand: 07.06.2021, Kro)