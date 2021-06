07.06.2021 - Workout Park des TSV Norf eröffnet

Ob Jung oder Alt, ob Ganzkörpertraining oder Calisthenics, der neue Workout Park des TSV Norf bietet für jeden etwas. Bürgermeister Reiner Breuer eröffnete jetzt zusammen mit dem Vorsitzenden des TSV Norf, Dr. Hermann-Josef Baaken, den rund 130 qm großen und von der Stadt Neuss geförderten Workout Park neben dem Gymnasium Norf.

Der Workout Park setzt die Tradition der Trimm-Dich-Pfade fort und richtet sich nicht nur an die Schülerinnen und Schüler des angrenzenden Gymnasiums sowie die Vereinsmitglieder des TSV, sondern ist offen für alle Bürgerinnen und Bürger. Bürgermeister Reiner Breuer begrüßt daher auch die Initiative des Norfer Sportvereins: „Besonders begeistert mich daran der Einsatz für ein Miteinander der Generationen in unserer Stadt.“

Der TSV Norf als Initiator des Projektes hatte 2019 einen Antrag auf Fördermittel der Stadt Neuss gestellt. Gemäß den Sportförderrichtlinien wurde die Anschaffung der Turngeräte mit 25 Prozent der Investitionskosten unterstützt. Insgesamt musste der TSV für die Gerätschaften 28.000 Euro aufbringen. Den überwiegenden Teil davon hat der Verein durch ein Croudfunding finanziert.

Unterstützung erfährt der Workout Park auch von der Schulleitung des Gymnasiums Norf und vom Sportausschuss der Stadt Neuss. Letzterer hatte dem Vorhaben 2019 einstimmig zugestimmt. Die Schülerinnen und Schüler wiederum können sich um eine Attraktion auf ihrem Schulgelände freuen.



Von der Eichenallee aus gesehen liegt die Fläche links neben den Gymnasiumbauten am Rande der Wiesenfläche. Der Park hat eine direkte Verbindung zum Gesundheitszentrum des TSV Norf, welches sich im Kellergeschoß des Gymnasiums befindet. Es ist bereits der zweite Workout Park auf Neusser Stadtgebiet, den ein Verein in Neuss in Eigenregie errichtet hat. Der erste Park ist auf Initiative des DJK Germania Hoisten auf dem Gelände der Matthias-Ehl-Sportanlage in Hoisten entstanden und wurde ebenfalls mit städtischer Unterstützung vom Verein selbst errichtet. Daneben gibt es in Neuss noch den Bewegungsparcours auf der Ludwig-Wolker-Sportanlage und den erst kürzlich errichteten Calisthenics Park im Jahnstadion.

Im Bildarchiv finden Sie ein Foto dazu.

(Stand: 7.06.2021/Bo)