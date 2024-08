07.08.2024 - Kindertheaterreihe - NiederrheinTheater mit „Rumpelstilzchen“

Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Kindertheater im Grünen“ lädt das Jugendamt der Stadt Neuss Kinder von drei bis vier Jahren und deren Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel zu „Rumpelstilzchen“ ein. Das Niederrhein Theater führt das Stück am Samstag, 10. August 2024, 15 Uhr, vor der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus, Leostraße 71, 41462 Neuss, auf.

Ein Müller behauptet von seiner schönen Tochter, sie könne Stroh zu Gold spinnen und will sie an den König verheiraten. Der König ist interessiert und lässt die Tochter zu sich kommen. Um sich von ihrem Talent zu überzeugen, stellt er ihr eine Aufgabe: Sie soll über Nacht eine Kammer voll Stroh zu Gold spinnen. Die Müllerstochter ist verzweifelt, bis ein kleines Männlein auftaucht und ihr seine Hilfe anbietet. Rumpelstilzchen ist eine besonders faszinierende Gestalt. In der spannenden und zugleich witzigen Inszenierung des NiederrheinTheaters wird deutlich, dass Rumpelstilzchen im Grunde seines Herzens gutmütig und kein Bösewicht ist. Dagegen haben auch der faule Müller und der habgierige König ihre Fehler. Der Zauber des Märchens liegt darin, dass sie ihre Schwächen reumütig erkennen. Wie in der ersten Auflage des Grimm’schen Märchens von 1812 mündet das Stück in einem Happy End.

Eine Anmeldung zum jeweiligen Theaterstück ist nicht notwendig. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Inneren des Geschwister-Scholl-Hauses statt.

Für weitere Fragen steht die Jugendförderung unter 02131-90-5139 gerne zur Verfügung.