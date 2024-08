07.08.2024 - Wasserversorgung wieder hergestellt

Der Rohrbruch einer großen Trinkwasser-Transportleitung an der Kaiser-Friedrich-Straße hat am Mittag gegen 12 Uhr zu einem massiven Druckabfall in nördlichen Versorgungsgebiet geführt. Eine 600 Millimeter große Hauptleitung war zerborsten. Um kurz nach 13 Uhr normalisierte sich die Wasserversorgung wieder durch entsprechende Absperrmaßnahmen der Stadtwerke Neuss im Rohrnetz. Die Kaiser-Friedrich-Straße konnte normal befahren werden, das Wasser trat an einem Radweg neben der Straße aus und konnte in den Nordkanal abfließen.

Die durch den Rohrbruch verursachten Druckschwankungen im Netz können vorübergehend noch zu Eintrübungen des Trinkwassers führen, da sich von den Rohrinnenwänden kleine Eisen- oder Manganpartikel lösen können. Diese sind gesundheitlich unbedenklich. Die Stadtwerke empfehlen, alle Wasserentnahmestellen zu öffnen und das Wasser so lange abfließen zu lassen, bis es wieder klar ist. Die Bruchstelle wird heute noch freigelegt, um mit den Reparaturarbeiten beginnen zu können. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden, kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden.