07.09.2020 - Gasnetzerweiterung in Speck

Die InfraStruktur Neuss (AöR) beginnt voraussichtlich am Montag, den 14. September 2020, im Auftrag der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH mit der Netzerweiterung des Gasnetzes auf der Specker Straße (B 477) in Neuss-Speck. Im Zuge dieser Arbeiten werden in den Gehsteigen auf einer Länge von ca. 120 m Rohrverlegearbeiten durchgeführt.

Hierzu wird die Specker Straße für die Dauer der Maßnahme halbseitig in Fahrtrichtung Grevenbroich/Bergheim

jeweils von Montag 7 Uhr bis Freitag 13 Uhr gesperrt. Während dieser Zeit wird der Verkehr mit einer Ampelanlage an der Engstelle vorbeigeführt. Um Verkehrsbehinderungen in den Morgenstunden und am Nachmittag möglichst auszuschließen, werden ortskundige Verkehrsteilnehmer gebeten, die Baustelle weiträumig zu umfahren.

Die Baustelle wird in zwei Abschnitten ausgeführt, damit die Zufahrt zu Straße „Am Driesch“ immer gewährleistet ist. Im ersten Bauabschnitt wird der Verkehr von der Straße „Am Driesch“ bis Specker Straße 12 mit der Bedarfsampel an der Baustelle vorbeigeführt. Während des zweiten Bauabschnittes regelt die Bedarfsampel den Verkehr von der Specker Straße 2 bis „Am Driesch“. In der Zeit von Freitag 13 Uhr bis Montag 7 Uhr wird die Absperrung zurückgebaut und die Straße ist wieder einspurig in jede Fahrrichtung befahrbar.

Die Zufahrt zur Straße „Am Driesch“ ist immer gewährleistet. Es kann zu temporären Einschränkungen bei den Grundstückszufahrten kommen. Zu Feierabend werden die Grundstückszufahrten wieder mit Stahlplatten hergestellt. Die Anwohner sind darüber informiert. Der Geh- und Fahrradweg auf der Häuserseite 2-12 ist während der gesamten Maßnahme gesperrt. Eine Umleitung ist über Habernusstraße, An den Weiden und Schulstraße ausgeschildert.

Die Kosten für die voraussichtlich fünf bis sieben Wochen dauernde Baumaßnahme sind mit rund 50 Tausend Euro kalkuliert.

Ausführliche Informationen auch zu der Baumaßnahme Specker Str. finden sich unter www.baustellenradar-neuss.de .