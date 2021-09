07.09.2021 - Ab ins Museum!

Nach den Sommerferien startet auch das Clemens Sels Museum Neuss mit seinem neuen Programm in den Herbst. Neue Ausstellungen, ein Herbstferienprogramm für Kinder oder abwechslungsreiche Führungen mit verschiedensten Schwerpunkten - auf mehr als 50 Seiten ist für jeden etwas dabei.

Noch bis zum 3. Oktober 2021 ist die Ausstellung „INTER NATIONES. Die Menschen im römischen Novaesium“ zu sehen. In einer spannenden Zeitreise 2000 Jahre zurück erfahren die Besucher und Besucherinnen alles Wissenswerte rund um das Leben in der römischen Garnison der damaligen Zeit.

Mit „Loïe Fuller Superstar. Tänzerin aus Licht und Farbe“ widmet sich das Clemens Sels Museum vom 7. November 2021 bis 30. Januar 2022 einer der faszinierendsten Künstlerinnen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Mit dem Serpentinentanz eroberte Loïe Fuller 1892 zunächst Paris und dann die Welt im Sturm. Ihre zukunftsweisenden Choreografien und Innovationen im Bereich von Tanz, Licht- und Bühnendesign sowie des Films beeinflussten viele Maler, Bildhauer, Schriftsteller, Theater- und Filmregisseure ihrer Zeit. Loïe Fuller – das „It-Girl“ der Belle Époque!

Im Feld-Haus – Museum für Populäre Druckgrafik wird am Sonntag, 19. September 2021 die Sonderausstellung „Raffael & Co. – Populäre Druckgrafik nach alten Meistern aus der Sammlung Feld-Haus“ eröffnet. Die Herbstausstellung präsentiert prominente Bildmotive, die die Gemälde alter Meister wie Leonardo da Vincis „Letztem Abendmahl“ reproduzieren, aus der eigenen Sammlung

Am Samstag, 25. September 2021, heißt es – endlich! - wieder „Kulturnacht in Neuss“. Ab 17 Uhr erwartet die Besucher und Besucherinnen unter anderem ein Super-Sonic-Still-Life-Soundexperiment, ein Fensterkonzert, spannende Führungen und eine Kreativstation.

Das alles und noch viel mehr finden Erwachsene und Kinder in dem druckfrischen Programmheft, das ab sofort im Museum, bei der Tourist-Info und im Bürgeramt des Rathauses ausliegt. Alle Informationen sind zudem online auf www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch dienstags bis samstags, 11 bis 17 Uhr, und sonntags, 11 bis 18 Uhr, unter 02131/904141 erhältlich.



(Stand: 07.09.2021, Spa)