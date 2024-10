07.10.2024 - Neue Angebote der VHS im Oktober

Vielfältige Sprachenangebote der VHS starten im Oktober

Alleine zehn Angebote im Sprachenbereich lassen in den Herbstferien keine Langeweile aufkommen. Darunter sind seltenere Sprachen wie Deutsche Gebärdensprache und Arabisch, es gibt Bildungsurlaube online oder vor Ort und auch Angebote für Kinder. Alle Details und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der Website der VHS.



Vortrag zu linkem und islamischem Antisemitismus

Nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober kam es in Deutschland zu antiisraelischen Demonstrationen und einer massiven Zunahme antisemitischer Vorfälle. Maßgebliche Akteure stammen aus linken Strömungen, von denen einige ein Bündnis mit islamistischen Akteuren suchen und mitunter auch mit Rechtsradikalen aus migrantischen Milieus agieren. Der Vortrag von Prof. Dr. Stephan Grigat von der Katholischen Hochschule NRW wirft diesbezügliche Fragen auf. Die VHS und der Beauftragte für Diversität, Integration und Antirassismus der Stadt Neuss laden am Mittwoch, 9. Oktober 2024, zu einer differenzierten Diskussion ein. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit gibt es online.



VHS-Workshop: Bilder mit KI erstellen

Am Donnerstag, 10. Oktober 2024 , findet in der VHS ein dreistündiger Kurs zur Erstellung von Bildern durch KI statt. Dabei lernen die Teilnehmenden unterschiedliche Plattformen kennen, die durch sogenannte „Prompts“, also schriftliche Anweisungen, Bilder erstellen können. Dabei geht es sowohl um Praxis, aber es werden auch technische Hintergründe und ethische Fragen diskutiert. Der Kurs findet von 18 bis 21 Uhr statt und die Teilnahme kostet 24,52 Euro. Die Anmeldung ist online möglich.



Besuch der Neusser Synagoge mit der VHS

Im September 2021 wurde die neue Neusser Synagoge feierlich eröffnet. Die rund 600 Gemeindemitglieder haben damit nach 80 Jahren wieder eine religiöse Heimat in Neuss. Bei einem Besuch in der Synagoge am Dienstag, 22. Oktober 2024, erfahren die Teilnehmenden auch Wissenswertes zur jüdischen Religion und Tradition. Zum Ausklang gibt es noch ein "L'Chaim", also einen kleinen Umtrunk mit einem Glas Wein, der mit Musik begleitet wird.

Der Besuch startet um 17 Uhr, die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben. Eine frühzeitige Anmeldung ist erforderlich.





VHS-Kurse für Schüler*innen

Die VHS bietet in den Herbstferien unterschiedliche Kurse für Schüler*innen an. Mit dabei sind Kurse zum Auffrischen oder spielerischen Neulernen von Englisch und Spanisch. Aber auch Kurse zu Themen im digitalen Bereich werden angeboten, beispielsweise können die Kinder und Jugendlichen das Tastenschreiben mit zehn Fingern erlernen oder ein Einblick in die Programmiersprache Python bekommen.

Alle Angebote sowie Infos und Anmeldemöglichkeit können auf der Website der VHS nachgelesen werden.



VHS-Sonntagsmatinée: Eine Gondelfahrt durch Venedig

Die Reihe durch die Kunstgeschichte Venedigs endet am Sonntag, 27. Oktober 2024, wenn das 20. Jahrhundert vorgestellt wird: Biennale und Lido, Thomas Mann und der Tod in Venedig, Futurismus und Bomben auf die Lagune und der venezianische Hund.

Beginn ist um 11 Uhr, das Entgelt beträgt sieben Euro und eine Anmeldung ist erforderlich unter.



VHS-Reisevortrag zu Nepal

Nepal ist ein Land, das vielschichtiger kaum sein kann. Annette Wozny-Koepp stellt es anhand faszinierender Bilder am Dienstag, 29. Oktober 2024, um 19.30 Uhr in der VHS im RomaNEum vor. Der Eintritt kostet sieben Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.



VHS-Online: Content Marketing mit Canva

Am Donnerstag, 31. Oktober 2024, findet ein Online-Workshop statt, in dem die Teilnehmenden lernen, mithilfe des Programms Canva Inhalte für Social Media wie beispielsweise Instagram zu produzieren. Dabei geht es zum einen um den Umgang mit dem Programm, aber es werden auch die Grundlagen für den Entwurf von Social Media-Kampagnen gelegt. Der Kurs findet von 18 bis 19.30 Uhr statt und die Teilnahmegebühr beträgt kostet 15 Euro. Mehr Infos und Anmeldemöglichkeit gibt es online bei der VHS.

Wenn nicht anders angegeben finden die Veranstaltungen in der VHS im RomaNeum, Brückstraße 1, 41460 Neuss statt.