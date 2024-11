07.11.2024 - Bezirksausschuss V - Norf tagt

Am kommenden Mittwoch, 13. November 2024, um 17 Uhr, tagt der Bezirksausschuss V – Norf im Sitzungssaal 2 des Rathauses Norf (Vellbrüggener Straße 29-31). Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die verkehrlichen Auswirkungen der Brückenerneuerung an der L 142 für die Ortslagen Norf und Erfttal. Zudem geht es in der Sitzung um die Einrichtung einer Schützenampel am Kirmesplatz Norf.

Die Sitzung wird von dem Ausschussvorsitzenden Michael Klinkicht geleitet und kann gerne von interessierten Bürger*innen besucht werden. Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.