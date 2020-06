08.06.2020 - Stadtradeln gestartet

In der vergangenen Woche startete das diesjährige „Stadtradeln“ in Neuss. Interessierte Neusser Radfahrerinnen und -fahrer können sich jederzeit noch unter www.stadtradeln.de/neuss registrieren und an der bis zum 25. Juni laufenden Aktion teilnehmen. Ziel des „Stadtradelns“ ist es, beruflich und privat möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zurückzulegen. Es besteht die Möglichkeit einem bestehenden Team beizutreten oder ein eigenes Team zu gründen. Jeder mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer wird berücksichtigt und fließt in die Bewertung der Teams mit ein.

Wie in den Vorjahren präsentiert die Stadt Neuss mit Heribert Adamsky auch in diesem Jahr wieder einen Stadtradel-Star, der während der 21 Tage dauernden Aktion sogar komplett auf sein Auto verzichtet. Adamsky ist für den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) tätig. Je nach Wetter- und Stimmungslage steigt er auf sein Rennrad oder ein Liegerad-Oldtimer. „Radfahren ist gesund für Körper und Seele“, so der leidenschaftliche Fahrradfahrer. Als diesjähriger Stadtradel-Star lädt er ein: „Nehmen Sie die Pedale unter die Füße und erkunden Sie die Schönheit von Neuss auf dem Rad.“ Unter www.stadtradeln.de/neuss wird Adamsky außerdem regelmäßig in seinem Blog berichten und Tipps geben, wo man in Neuss unbehelligt vom Autoverkehr entspannt mit dem Rad fahren kann.