08.09.2020 - Internationale Deutsche Meisterschaft im Fünfkampf in Neuss

Die Internationalen Deutschen Meisterschaften im Modernen Fünfkampf finden 24. und 25. Oktober 2020 in und um Neuss statt. Der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf (DVMF) hat sich für dabei für das Stadtbad (Schwimmen), das Jahnstadion (Fechten sowie Laser-Run als Kombination aus Schießen und vier mal 800-Meter-Lauf) und das Gestüt Neuhaus in Grevenbroich an der Grenze zu Neuss entschieden. „Spitzensport in Neuss! Eine verdiente Anerkennung für die hervorragende sportliche Infrastruktur unserer Stadt“, freut sich Bürgermeister Reiner Breuer. Noch bis zum 3. Oktober 2020 können die Landesverbände ihre Athletinnen und Athleten anmelden.

(Stand:08.09.2020/Spa)