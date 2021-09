08.09.2021 - „Basar der Klänge“ in der Musikschule

Einen Eindruck vom bunten Reichtum der kurdischen Musiktradition vermittelt ein praxisorientierter Workshop des Projekts Brückenklang am Samstag, 25. September 2021, an der Musikschule der Stadt Neuss. Das Tarab Trio studiert mit den Teilnehmenden wundervolle Lieder ein und zeigt daran die Eigenheiten unterschiedlicher Interpretationsweisen sowie die Grundlagen und Finessen in Form von typischen Rhythmen, Melodielinien und Verzierungen. Spaß an der Musik und Entdeckungslust sind vorprogrammiert! Die musikalischen Traditionen der Kurden sind vielfältig: Neben langen epischen Gesängen, in denen Barden von vergangenen Zeiten erzählen, gibt es ein großes Repertoire an Tanz- und Liebesliedern. Diese Lieder leben von markanten Rhythmen sowie einer farbigen und abwechslungsreichen Instrumentierung. Den Abschluss des Tages bildet ein etwa 15-minütiges Workshop-Konzert im Rahmen der Neusser Kulturnacht.

Der Tageskurs findet am Samstag, 25. September 2021, von 10 bis 18.30 Uhr im Romaneum, Brückstraße 1, in Neuss in Kooperation mit der Landesmusikakademie Heek statt. Das Teilnahmeentgelt beträgt 15 Euro. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.landesmusikakademie-nrw.de

Der Kurs richtet sich an alle Musikerinnen und Musiker, die ein offenes Ohr für orientalische Klänge haben und ein akustisches Instrument spielen. Dabei geht es nicht um eine „authentische“ Wiedergabe; vielmehr regt das Tarab Trio die Teilnehmenden dazu an, sich kreativ mit den kurdischen Traditionen auseinanderzusetzen: Wie arrangiert man modale Melodien? Wie geht man mit unterschiedlichen Stimmungen wie zum Beispiel Vierteltönen um? Und mit welchen Akkorden kann man die Melodien harmonisieren?

Das Tarab Trio bietet ein vielfältiges und buntes Programm: kurdische Volkslieder und historische Klänge vom osmanischen Hof, Balkanrhythmen und Melodien der europäischen Tradition. Der aus dem Iran stammende Azad Shawaysi, Virtuose auf dem persischen Hackbrett Santur, entführt in die magische Klangwelt der persischen Musik. Saher Issa, junger jesidischer Sänger aus dem Irak, singt eigene Vertonungen moderner Gedichte. Tom Dauns sanfte Harfenmelodien erinnern an die Musik der orientalischen Harfe Ҫeng. Das Tarab Trio wurde 2015 von Tom Daun gegründet, um geflüchtete Musiker der orientalischen Tradition und deutsche Laienmusiker und -musikerinnen zusammenzubringen. Seitdem spielt das Ensemble nicht nur konzertant, häufig auch in erweiterter Besetzung, sondern bietet auch Workshops an.

Foto:

Das Tarab Trio (v.l.): Azad Shawaysi, Tom Daun und Saher Issa (Foto: Frank Reimann)