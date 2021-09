08.09.2021 - Improvisation im Romaneum

Der Einstieg in die einfache und moderne Improvisation, egal mit welchem Melodieinstrument, steht im Mittelpunt eines Workshops am Sonntag, 12. September 2021, in der Musikschule der Stadt Neuss. Dieser Workshop ist auch als Weiterbildung geeignet.

Volker Zimmer, professioneller Musiker (Saxophonist, Bassist, Arrangeur und Produzent) wird von 10 bis 17 Uhr im Pauline-Sels-Saal des Romaneums einen Einblick und Hilfestellungen zur einfachen Improvisation geben und wird dabei durch eine hervorragende, interaktive Live-Band unterstützt. Schwerpunktthemen werden die Melodiefindung, virtuelle Noten und der Sound sein. Die Teilnahme für diesen Workshop ist kostenfrei, eine Anmeldung unter musikschule@bienioschek.de ist allerdings erforderlich. Gute Grundkenntnisse auf dem jeweiligen Instrument sollten vorhanden sein. Des Weiteren ist ein 3G-Nachweis vorgeschrieben.

